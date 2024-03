Atlético Nacional pasa por uno de los momentos más complicados de los últimos años, estando en la penúltima posición de la Liga Colombiana I-2024, eliminado de la Copa Libertadores y con la hinchada muy molesta, pidiendo la salida de la dirigencia, es por esto, que en medio del mal ambiente, los jugadores también son señalados.

Varios futbolistas no pasan por buen nivel futbolístico, razón por la que han sido muy criticados, uno de ellos es el mediocampista uruguayo, Pablo Ceppelini, quien ha presentado problemas físicos y en los momentos que ha jugado, no ha podido mostrar su talento como lo esperaban la afición, en búsqueda de una mejora en el equipo.

Pablo Ceppelini le habló los hinchas

El volante charrúa habló en rueda de prensa ante los medios de comunicación, allí se refirió al pobre presente del equipo, pero se enfocó en gran parte en la hinchada, a la que le ofreció disculpas por el momento por el que están pasando, pero aseguró que buscarán conseguir una victoria en el próximo juego, para mantener las posibilidades de clasificar.

“Al hincha, pedirle disculpas. Nosotros sentimos vergüenza de no poder darles una victoria. Contra Pasto nos jugamos una final, porque se nos va el tren y si ganamos, nos metemos en la pelea… Necesitamos el apoyo de la hinchada. El nuevo cuerpo técnico tiene un método de trabajo excelente. Tengo la confianza de que nos vamos a meter entre los ocho, es difícil, pero con el grupo que hay, los partidos que tenemos por delante y ganando el domingo, vamos a tomar otro aire en la camiseta”, dijo Pablo.

El sueño de clasificar de Atlético Nacional

Ceppelini también se refirió a la gran posibilidad de que el ‘verde’ quede eliminado, allí indicó que tienen la confianza de conseguir la clasificación a los ocho, ya que de no conseguirlo, sería un fracaso para un club como Nacional, por lo que trabajarán para salir de la situación.

“No entrar a los ocho sería un gran fracaso para Atlético Nacional, pero estoy convencido de que vamos a entrar. Estamos trabajando para revertir esto, hay un grupo espectacular que trabaja todos los días con muchas ganas… Me gusta estar en los malos momentos. Ante Nacional de Paraguay me fisuré una costilla y no dije nada porque no quería dejar al grupo tirado. No es excusa, afortunadamente ya me recuperé”, dijo el volante.