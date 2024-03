Entre las tareas, además de sumar los puntos, es fortificar el once titular y darle mejor manejo a la nómina, además de trabajar la parte anímica y de tensión en uno de los camerinos más complejos de Colombia. La llegada de Repetto, lejos de dar alivio, es todo un reto y deberá acelerar sus modos de trabajo y a corto plazo poder convencer.

En su último juego en el Metropolitano de Barranquilla, Atlético Nacional al menos sacó un empate ante el Junior y va mejorando su imagen. Ahora, ya con Pablo Repetto enfocado en el equipo, el único objetivo que tienen en Medellín es clasificar a cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana I-2024. Si no, será otro verdadero fracaso de la institución verdolaga y eso, seguramente, estaría forzando otra dura decisión de las directivas, pues habría qué revisar cuántos técnicos han pasado en los últimos años.

Atlético Nacional vive días de angustia por el pésimo nivel futbolístico del equipo y la muy mala relación de la hinchada con la dirigencia, las cosas no van bien y la crisis es latente. En Liga Colombiana se aleja de los ocho clasificados, mientras que en Copa Libertadores no ha podido demostrar la grandeza que lo caracteriza y su pobre nivel ha quedado al descubierto. Recientemente, más allá de lo insólito que fue la presentación contra Nacional de Paraguay, el club ha nombrado al uruguayo Pablo Repetto como nuevo entrenador.

