Se podría decir que Omar Pérez es de esos jugadores que generó respeto y admiración más allá del equipo en el que destiló la magia que lo hizo grande en Colombia. Es de esos futbolistas que se gana el respeto en los rivales por su gran condición humana y talento para jugar. Este volante ofensivo, seguramente de los últimos ’10’ clásicos que han pasado por el fútbol colombiano, quedó en las páginas doradas de Santa Fe y fue fundamental para armar una época de gloria y títulos en el club cardenal.

Tras casi 40 años sin ganar nada, Santa Fe lo pudo volver a hacer gracias al liderazgo de Omar Pérez, quien sorprendía con cada toque de balón, con cada apertura por las bandas, con los pases filtrados por el interior, con los remates de media distancia o la habilidad para tocar el área rival y crear peligro. Un adelantado que frustró a muchos e inspiró a otros. Una leyenda del equipo bogotano que hace un año se retiró de las canchas.

En diálogo con AS Colombia, Omar Pérez relató varios sucesos de su carrera y dio detalles de sus experiencias en el fútbol colombiano, una de ellas tiene que ver con el rechazo a Atlético Nacional y las razones que lo forzaron a no abandonar a Santa Fe, en el mejor momento con el equipo rojo.

“Quizás hubiera pertenecido también a la historia de Nacional. A mí me motivaba que Santa Fe tenía un espacio vacío y hojas en blanco que estaban listas para escribir y me incliné por ese lado. Porque a veces uno habla de la parte económica y hubiera tenido muchas cosas materiales, pero hoy en día lo más grande que puedo tener es que la gente venga, te salude, te dé un abrazo, llore y se saque una foto con vos y eso me pasa todos los domingos”, dijo Omar Pérez sobre la oferta de Nacional y el amor por Santa Fe.