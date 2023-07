Atlético Nacional no pasa por su mejor momento desde hace varias temporadas. Más allá de los títulos conseguidos y las finales de los últimos años, la hinchada está preocupada y molesta con las decisiones que toman los directivos, pues ya no contratan como estaban acostumbrados y han dejado ir a jugadores importantes.

Este miércoles se conoció que otro referente podría salir del equipo e iría a Águilas Doradas. Davonis Banguero, quien ha sido importante en el club pese a sus altibajos, se iría para reforzar a uno de los equipos jóvenes del departamento.

Si nada extraordinario ocurre, Banguero sería anunciado en los próximos días por Águilas y despedido por el cuadro ‘verdolaga’. Por ahora, Atlético Nacional se prepara para enfrentar casualmente este sábado a Águilas Doradas también en condición de visitante.

Recordemos que la primera salida del equipo, que aún no confirma quién será su nuevo técnico, terminó en empate 1-1 ante Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales. Si bien, no hay un proyecto claro en el club, sí o sí están obligados a llegar a una nueva final y ganarla.