“Cuando se está en mala racha es una pena, porque damos todo, pero estamos en un equipo grande y hay que saber aguantar estas cosas. Estamos expuestos ante esta clase de partidos, no hay que tener ningún mínimo desacierto; nos ganó la ansiedad de querer hacer un gol y revertir el resultado. Lastimosamente, quedamos fuera de la serie”, analizó el arquero.

“Es una lástima la racha que estamos teniendo, le buscamos la vuelta, lamentablemente no estamos pudiendo salir, pero eso se va a sacar con trabajo y a seguir para adelante”, agregó el paraguayo.

Palabras que no caen bien en la hinchada, primero por el mal momento de Santiago Rojas, comprometido en los goles y señalado por muchos en la hinchada. Además, que desde meses atrás, los hinchas han demostrado su inconformidad y parece no ser escuchados.

“Sí, teníamos mucha esperanza de darle vuelta a la serie porque jugábamos en casa, con nuestra gente. Lamentablemente, el ambiente estaba caldeado, necesitábamos el apoyo del hincha, eso no se dio y nos tocó correr contra corriente”, afirmó Santiago Rojas.

Santiago Rojas cometió serios errores contra Nacional de Paraguay y al menos dos de los tres goles marcados, tuvieron sus errores como protagonistas. Un portero que está siendo duramente señalado. Pues bien, eso no parece ser suficiente y al contrario de lo que se piensa, Rojas habló duro y arremetió contra los hinchas de Atlético Nacional.

El partido contra Nacional de Paraguay fue de las peores presentaciones en la historia del equipo verde. Nunca un club paraguayo había ganado en Paraguay. Las cosas cambiaron de forma drástica, con goleada y eliminación que deja al descubierto la necesidad de cambios en el equipo. Uno de los señalados de este mal momento es el portero Santiago Rojas, de discretas presentaciones y para muchos, no es un arquero digno para el ‘Verdolaga’.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.