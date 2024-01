Según fuentes desde Alemania, clubes del primer nivel de la Bundesliga tendrían en la mira a Óscar Perea, una de las joyas de la cantera de Atlético Nacional. Todo podría realizarse muy pronto, teniendo en cuenta que la Selección Colombia Sub 23 realizó un Preolímpico para el olvido y el jugador podría tener más facilidad para escuchar la oferta y si es el caso, firmar el contrato.

Según fuentes cercanas al jugador, Tomás Ángel ya tendría todo listo para firmar con Los Ángeles FC de la MLS. Llegaría con el pase en su poder tras la no renovación de contrato. Este jugador, en las últimas semanas, también sonó para ir a América de Cali, Sevilla de España y River Plate. Habrá qué mirar si este joven atacante puede concretar la firma del nuevo contrato en Estados Unidos.

Y es que Tomás Ángel solamente sumó tres partidos como titular en la Liga Colombiana II-2023 y su lugar fue ganado por jugadores como Óscar Perea, Yair Mena y Brahian Palacios, además del inamovible Jefferson Duque y el venezolano Eric Ramírez. Su lugar se veía lejano en el once inicial y el técnico Jhon Bodmer lo desapareció por completo de las convocatorias.

Vale recordar que en noviembre de 2023, se confirmó que Tomás Ángel no iba más con Atlético Nacional. La decisión de las directivas fue contundente y el canterano se alejó de las instancias finales del FPC en meses pasados. La determinación parecía inevitable luego de que el futbolista se alejara por completo de los partidos y de las convocatorias.

