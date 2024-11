Luis Díaz también brilla en fase defensiva y protagonizó un quite espectacular ante Aston Villa.

Este sábado 9 de noviembre Liverpool consiguió un sólido triunfo sobre Aston Villa por la fecha 11 de la Premier League. Luis Díaz no pudo aportar con goles en el marcador, pero dejó una asombrosa jugada defensiva que pudo salvar al equipo del gol del empate.

Publicidad

Publicidad

Luis Díaz ha vuelto a ser titular con Liverpool luego de su actuación estelar en el partido ante Bayer Leverkusen por la Champions League, donde anotó un hat-trick. Arne Slot lo ha premiado con una nueva aparición en el 11 titular, cuando venía rotando con Cody Gakpo.

El futbolista colombiano no anotó ni asistió en el encuentro de este sábado. Sin embargo, su partido fue correcto, a pesar de que no tuvo impacto directo en el marcador obtenido en Anfield. Incluso, el guajiro tuvo aportes en fase defensiva, algo que no suele ser común.

ver también ¿Era penal? El empujón del Dibu Martínez a Luis Díaz que pasó desapercibido

Espectacular quite de Luis Díaz

Corría el minuto 76′ en Merseyside, con el partido 1-0 en favor de Liverpool , cuando John McGinn cedió un balón para que Jaden Philogene se aproximara al área. El extremo británico se acercó peligrosamente al área, pero Luis Díaz apareció a sus espaldas para cortar el ataque peligroso.

Publicidad

Publicidad

Vale recordar que uno de los posibles motivos por los que Arne Slot ha preferido en varios partidos a Cody Gakpo en lugar del colombiano es justamente su implicación en la fase defensiva. Con esta acción, ‘Lucho’ le demuestra al entrenador que puede ser de utilidad en cada fase del juego.

¿Cómo ver los partidos de Luis Díaz?

Los fanáticos colombianos están al pendiente de los partidos de Liverpool por la presencia de Luis Díaz. Todos los partidos de los ‘Reds’, tanto por la Premier League como por la Champions League están disponibles por las pantallas de Disney+

Publicidad