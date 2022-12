Todo es fiesta en Buenos Aires, los alrededores del 'Obelisco' son ríos de personas que no paran de celebrar el tercer título mundial de la Selección Argentina. Tras 1978 y 1986, el año 2022 fue el epicentro para la tercera consagración argentina de la historia, con un Lionel Messi brillante y un Emiliano Martínez en medio de odios y elogios.

Sí, el mismo 'Dibu' Martínez que en Lusail tras recibir 'el guante de oro', cargó con un gesto obsceno que le dio la vuelta al mundo y fue viral. Luego, en el camerino, en pleno festejo con sus compañeros, ya había pedido un minuto de silencio por Kylian Mbappé, subcampeón en Qatar 2022, que le hizo tres goles en el juego definitivo.

En esta ocasión, vuelve a cargar contra Kylian Mbappé en plena caravana por Buenos Aires, donde la gente no para la fiesta. El portero del Aston Villa no cree en nadie y vuelve a cargar contra la estrella francesa y las burlas no se hacen esperar. Se quitó la camiseta cargando un 'Mbebbé' en sus brazos.

Seguramente, desde el público le hicieron llegar el particular muñeco con el rostro de Mbappé. En la imagen se ve cómo Lionel Messi sigue mirando a los hinchas que están totalmente desatados por el triunfo en Qatar 2022. En lo que tiene que ver con 'Dibu' Martínez, su personaje no se detiene por nada del mundo y sigue cargando críticas.

La burla del 'Dibu' contra Mbappé en plena caravana por Buenos Aires