Días grises para la Selección Bélgica. En pleno Mundial de Qatar 2022, una de las selecciones candidatas a la Copa Mundo pasa por momentos complejos, el camerino está roto y sus figuras protagonizan una dura pelea. Kevin De Bruyne, Eden Hazard y Romelu Lukaku están en el ojo de la prensa.

La Selección Bélgica no la pasa para nada bien en cuestión futbolística, es tercera del Grupo F con tres puntos y en su última presentación sufrió ante Marruecos, que dio uno de los golpes en Qatar 2022. A eso se agrega lo que revela la prensa de Europa, de la pelea que ya hubo entre sus estrellas.

Según informa RTL, los tres jugadores (De Bruyne, Hazard y Vertonghen), se engancharon en el vestuario hasta que apareció el delantero del Inter, Romelu Lukaku, y los tuvo que separar. Un ambiente lleno de tensión a solo días de que se juegue el partido definitivo de Bélgica con miras a los octavos de final.

De Bruyne ya había dado señales de la crisis luego de sus palabras que parece no cayeron bien en el grupo de Bélgica: "¿Ganar el Mundial de Qatar? No tenemos posibilidades, somos demasiado viejos. Nuestra oportunidad era en 2018. Hemos perdido jugadores clave y los nuevos no son tan buenos".