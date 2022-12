El partido que le dio la clasificación de la Selección Argentina ante Países Bajos terminó en una gran controversia, debido a los feos gestos de los jugadores de la 'albiceleste', por la que le están lloviendo críticas.

Uno de los momentos más controversiales, fue cuando, en plena entrevista, Lionel Messi le dijo al futbolista Wout Weghorst, "qué mirás bobo", pues el futbolista del equipo 'naranja' le envió una respuesta al '10' argentino, en donde aseguró sentirse decepcionado con el argentino.

Weghorst aseguró que: "Él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo. Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona, realmente decepcionado".

La respuesta y confesión de Wout ha generado que muchos critiquen aún más el actuar de 'Lío', pero también que otros lo defiendan, afirmando que fueron los jugadores de Países Bajos los que iniciaron todo.