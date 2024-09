Nada que reprochar: La Selección Sub 20 lo dio todo ante Países Bajos

La Selección Colombia Femenina lo dio todo en la serie de cuartos de final del Mundial Sub 20 contra Países Bajos.

De esta manera, Países Bajos no falló en sus cobros y se quedó con el cupo a las semifinales del Mundial Sub 20. De inmediato, las gradas del Pascual Guerrero aplaudieron por el esfuerzo hecho en las canchas.

Comenzó cobrando Países Bajos y era el momento para que la portera Luisa Agudelo se luciera y mantuviera el cero. De Ridder abrió la cuenta, mientras la arquera colombiana fue al otro costado. Cobro para asegurar y no dejar nada en el aire.

La Selección Colombia fue incapaz de encontrar la ventaja en los 120 minutos. Los 90 reglamentarios finalizaron con un marcador de 2-2, tras la defensa de Países Bajos y la efectividad en la definición de las europeas, mientras que las locales no encontraron el camino para definir ante la posesión ofensiva que mantuvieron. Solo alcanzó para forzar los penaltis.

La Selección Colombia Femenina lo dio todo en la serie de cuartos de final del Mundial Sub 20 contra Países Bajos. En el estadio Pascual Guerrero de Cali, dos goles de Karla Torres abrieron la ilusión para quedar entre las cuatro mejores del mundo y ver de cerca el título.

