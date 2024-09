La Selección Colombia Femenina Sub 20 siempre estuvo al frente en el marcador ante Países Bajos gracias a los dos goles de Karla Torres.

De esta manera y ya sin Colombia, quedaron definidas las semifinales del Mundial Sub 20 Femenino. Estados Unidos se verá las caras contra Corea del Norte y Japón jugará contra Países Bajos. Norteamericanas y norcoreanas se ven muy fuertes hacia el título, mientras que las neerlandesas apuntan a dar la sorpresa.

El Espectador, otro medio reconocido a nivel nacional, lanzó sus agradecimientos a las jugadoras y admite que no hay nada que reprocharles a las futbolistas, más allá de que se falló en la definición y no se logró el objetivo de las semifinales.

Los medios nacionales también reaccionaron a la eliminación de la Selección Colombia en el Mundial Sub 20 Femenino, donde parece que queda la sensación de agradecimiento más que una real crítica por la derrota ante Países Bajos y la forma en cómo se dio la caída.

“Colombia se va invicta, nos sacan en los penaltis. Creo que aquí hay jugadoras para el proceso que sigue. Es una generación que tiene mucho futuro, personalidad y jerarquía. Hay que seguir apoyándolas porque tenemos un potencial tremendo”, dijo el técnico Carlos Paniagua tras la eliminación de la Selección Colombia Femenina Sub 20.

La Selección Colombia Femenina Sub 20 no pudo con Países Bajos y quedó eliminada del Mundial. El equipo dirigido por el técnico Carlos Paniagua fue intenso, presionó, pero se notaron varias fallas en la definición que facilitaron la tarea de las europeas. El doblete de Karla Torres funcionó para forzar el alargue, donde continuaron los errores en los remates y aparecieron los penaltis.

