Messi vs. Mbappé: la final soñada del Mundial entre las dos figuras del PSG

El Mundial de Qatar 2022 llegó a su fin y este domingo dos grandes Selecciones buscarán el título más soñado por cualquier jugador. Argentina y Francia medirán fuerzas en lo que será uno de los partidos más atractivos de los últimos tiempos entre dos equipos favoritos que han venido haciendo un campeonato increíble.

Tantos los sudamericanos, como los europeos, han mostrado buen fútbol, posicionamiento táctico, trabajo en defensa y poderío en el frente de ataque, sobre todo con los dos mejores jugadores del planeta: Lionel Messi y Kilyan Mbappé, quienes comparten equipo en el París Saint Germain y se conocen muy bien.

El duelo entre el argentino y el francés es la final soñada del Mundial para muchos seguidores del fútbol. Los corazones están divididos entre quienes siguen al argentino y quienes son fans del europeo. Ambos son cracks y han demostrado con hechos porqué se encuentran en lo más alto del fútbol internacional.

Por un lado, está el ‘10’ sudamericano, más de 15 años de trayectoria, en donde se ha encontrado en un nivel increíble, para muchos es el mejor de la historia, pero le falta conseguir un título del mundo, el cual ha luchado por más de cinco ediciones, un récord impresionante, es el de más partidos, el argentino con más goles, solo le falta lo más importante: levantar la copa. Hace ocho años lo tuvo a 90 minutos, pero se vio sorprendido por Alemania.

Esta vez no quiere dejar escapar la oportunidad de igualar y hasta superar a Diego Armando Maradona. Las opiniones están dividas entre quienes quieren verlo ganar y quienes no. Lo cierto, es que gane o no, estará en los libros dorados de las Copas del Mundo, pues ya es el jugador con más partidos superando a Lothar Matthäus, por ahora es el de más asistencias junto al Diego, el de más capitanías y el máximo goleador argentino.

Por otro lado, está el presente y futuro del fútbol mundial, Kylian Mbappé, que con apenas 23 años buscará su segundo título Mundial, una marca impresionante para uno de los jugadores mejores pagos del planeta. Su nivel individual está en un punto muy alto. Marca diferencia a nivel de clubes y de Selecciones, no para de brillar y se ha convertido en uno de los jugadores protagonistas en esta edición de Qatar 2022.

Son cinco goles en este Mundial, los mismos que su rival y compañero del PSG. Ahora espera demostrar por qué para muchos es el mejor de la actualidad, pues así lo define un referente del fútbol en la actualidad, Aurelien Tchouaméni: “Mbappé es el mejor del mundo y lo demostrará en la final”. ¿Quién ganará?