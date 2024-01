Sin duda alguna, uno de los momentos que más lamenta Edwin Cardona en su carrera fue haberse quedado afuera del Mundial de Rusia 2018. Cuando faltaban 7 meses para ese torneo, cometió un grave error en un amistoso con la Tricolor, enfrentando a Corea del Sur. Al día de hoy, se cree que José Néstor Pékerman no lo llevó a la Copa del Mundo por lo que ocurrió en ese compromiso.

En noviembre de 2017, la Selección Colombia arregló un partido amistoso contra Corea del Sur, como preparación para el Mundial de 2018. Para ese momento, la Tricolor ya había asegurado su boleto en la Copa del Mundo. Con esa garantía, Pékerman y la FCF arreglaron varios amistosos para analizar a los jugadores que integrarían la convocatoria final para dicha competencia. Edwin Cardona era favorito para el llamado, pero el DT argentino no lo tuvo en cuenta en su lista.

Edwin Cardona se arrepiente del gesto que hizo en amistoso ante Corea del Sur

Faltaban 7 meses para el inicio del Mundial de Rusia 2018. En noviembre de 2017, Colombia enfrentó a Corea del Sur en un amistoso y allí estuvo presente Edwin Cardona. El juego acabó con derrota para el equipo cafetero (2-1) y un gesto reprochable del volante antioqueño que luego le valdría una sanción ejemplar por parte de la FIFA.

En medio de la calentura del partido, hizo un gesto muy repudiado en el continente asiático. Para su mala fortuna, las cámaras lo captaron en primer plano y la imagen no tardó en hacerse muy viral en las redes sociales. Luego, la FIFA le notificó a la FCF que Edwin Cardona estaba sancionado por los próximos 5 partidos amistosos de la Selección. Eso provocó que se perdiera los siguientes duelos de preparación que tuvo la Tricolor antes del Mundial.

¿Por qué Edwin Cardona hizo ese gesto racista ante Corea del Sur?

En charla con ‘La Liendra’, Edwin Cardona recordó ese lamentable episodio y no dudó en mostrar arrepentimiento por lo que hizo. Sin darle muchas vueltas al asunto, explicó que fue una calentura y que no encontró otra manera de provocar al rival. Como ellos no entendían nada de lo que les decía, hizo aquel gesto y luego vino la sanción de la FIFA.

“Cuando se acabó el partido fue que vi la magnitud de los hechos y la verdad sí estuve muy arrepentido. La verdad después me dio mucha pena porque yo me sentí muy mal”.

(VIDEO) Edwin Cardona explica lo que pasó con Corea del Sur en 2017