¿Por qué sí, por qué no? Todo lo que dejó la primera convocatoria de Néstor Lorenzo que generó opiniones divididas.

Todo lo que gire alrededor de la Selección Colombia dará de qué hablar y más cuando se trata de una convocatoria. Tener contentos a todos es una tarea muy complicada para un entrenador que siempre buscará lo mejor para su equipo. En esta oportunidad, Néstor Lorenzo realizó su primera convocatoria y causó muchos disgustos en la prensa e hinchada.

Desde la llegada del estratega argentino, quien ya había estado desde otro rol con el combinado nacional en la era exitosa de José Pékerman, los comentarios no fueron positivos y la Federación Colombiana de Fútbol fue un blanco de críticas, la falta de experiencia del técnico a nivel de selecciones fue la principal razón.

Para esta fecha FIFA en la que Colombia jugará dos amistosos ante sus similares de Guatemala y México, Lorenzo llamó a 26 jugadores, dos de ellos de la Liga Colombiana. Las redes sociales no se hicieron esperar y estallaron con diferentes comentarios. En Bolavip hacemos un análisis de los puntos más polémicos que dejó la convocatoria.

James y Falcao

Fue uno de los puntos que más generó controversia en el país. Si bien, son dos de los jugadores más históricos de la Selección Colombia, cada vez más es menos lo que juegan en sus clubes. Aunque los dos casos son diferentes, pues el ‘Tigre’ viene jugando constantemente en el Rayo Vallecano, el ‘10’ es poco lo que ha jugado en los últimos meses.

¿Por qué los llamó? Néstor Lorenzo ya sabe lo que es trabajar con ellos, vivió los momentos más gloriosos de la ‘tricolor’ en la última época. Son jugadores de la entera confianza para él, la experiencia y lo que le puede aportar en el camerino lo hicieron tomar la decisión.

Más allá de si juegan o no, sabe que lo pueden ayudar en este proceso de renovación. Seguramente no estarán para el próximo año en las Eliminatorias, salvo que estén en buenas condiciones, pero sí serán fundamentales para este nuevo reto que se le avecina al estratega argentino.

¿Quiénes faltaron?

Varios nombres salen a relucir en cada convocatoria, pero sí es cierto que hay algunos futbolistas que han hecho de todo para ser llamados y no fueron tenis en cuenta por el entrenador. Seguramente no son del gusto del técnico o simplemente no consideró oportuno llamarlos en este momento, pero ‘Chicho’ Arango y el ‘Cucho’ Hernández están en un momento increíble, tienen la edad y las condiciones para consolidarse en un equipo que necesita gol.

Otro de los nombres que hizo falta y tiene opiniones divididas es el de Daniel Ruiz, jugador que la viene rompiendo en la Liga Colombia y que muchos lo ven como el reemplazo de James. En nuestro concepto, seguramente no era el momento para Néstor Lorenzo, pero sí lo tiene en el radar para irlo llevando de a poco.

Jugadores de Millonarios

Álvaro Montero y Andrés Llinás fueron los únicos jugadores del rentado nacional que fueron tenidos en cuenta por Néstor Lorenzo. El llamado de los ‘embajadores’ no gustó mucho en la hinchada de Millonarios y mucho menos en la de los demás equipos.

Más allá de que han hecho todo para ser llamados al equipo de todos, sus hinchas criticaron el momento en el que fueron convocados, pues es el club está a portas de jugar una nueva final del Fútbol Colombiano, donde las fechas se cruzan y los necesitan para conseguir el primer título en la era Gamero.

Por otro lado, algunos hablan de que no merecían ser convocados, pero el estratega argentino necesita de jugadores con proyección. La posición de arquero es una de las que empieza a pedir recambio, el tiempo pasa para Ospina y no lo tendremos para siempre, Vargas, aunque aún tiene mucho por dar, también se le acaba el tiempo y Montero es un portero de buen nivel, que ya conoce la Selección y le queda mucha carrera por delante.

Por su parte, Andrés Llinás es un jugador joven, con varios partidos encima, fuerte en su posición y con proyección para ser por largos años el nuevo central del combinado nacional.