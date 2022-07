La estadía de Reinaldo Rueda en la Selección Colombia estuvo llena de muchas polémicas desde sus inicios hasta el final, y sobre el tema habló Eduardo Velasco, que fue uno de sus asistentes técnicos.

En una entrevista para ‘Grueso calibre’, Velasco se refirió a los 'chismes' que había dentro la Selección y lo que eso dificultó el trabajo en el equipo.

“Lo que no puedes desarrollar futbolísticamente, no lo puedes desarrollar con chismes o con cosas que no vienen a la razón de ser de lo que es esto. El fútbol no se puede seguir construyendo, y es un mensaje para el país, a través de chismes y de personas, donde hay señalamientos de por qué se hizo o por qué no se hizo”, dijo Eduardo.

Sobre la eliminación y no clasificación al Mundial de Qatar, Velasco indicó: “Se cometieron fallas y errores, pero el factor que nos deja fuera del Mundial es no haber convertido un gol en 7 juegos y que tal vez de 100 árbitros, solo uno no pita ese gol de Yerry Mina que no convalidaron en el juego contra Ecuador”.

Finalmente, sobre el futuro del cuerpo técnico de Reinaldo, Eduardo indicó que 'Triple R' se está tomando un tiempo sabático, mientras tanto se seguirán preparando.

"Tuvimos una reunión hace un tiempo y por ahora él está tomándose un tiempo sabático. El resto del grupo está tratando de salir adelante. Todo el grupo debe seguir trabajando y estando al día en la profesión para seguir creciendo".