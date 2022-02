Polémicas palabras de Juan Carlos Osorio sobre la Selección Colombia. Tras la derrota de América de Cali 2-0 ante Cortuluá, que no deja de generar escándalo, el entrenador se refirió al equipo Tricolor y lanzó algunas indirectas tras una pregunta de un periodista sobre su idea de juego.

América de Cali perdió 2-0 en el Doce de Octubre de Tuluá, un partido que más allá de que fuera visitante, era 'ganable' para el equipo rojo, que sigue en la pelea por la estrella 16 y por poder consolidar el proceso y la táctica de Juan Carlos Osorio, además que ya se aproxima el debut en Copa Sudamericana.

Ante el cuestionamiento de porqué se le dificultó tanto generar ataque en este partido, Juan Carlos Osorio aprovechó para colocar de ejemplo a la Selección Colombia y buscar la manera de convencer en momentos de crisis en el equipo nacional y en el que Reinaldo Rueda está al borde del abismo tras quedar casi eliminado del Mundial de Catar.

“¿Usted es colombiano? Ahí le va la respuesta, le cuesta a cualquier equipo que se atreva a jugar así, incluso al equipo que más quiere usted, como lo quiero yo. La única sugerencia que yo estoy haciendo es que como colombianos debemos empezar a considerar otra idea de juego diferente; a tener jugadores en cuadros zonales, a eso me refiero yo, porqué eso se trasmite al fútbol internacional, no quiero entrar en más detalles pero todos saben a qué me refiero exactamente. Después criticamos a X entrenador porqué cuando tiene que jugar ofensivamente, no tienen ni idea de como entrar en el último tercio", dijo Juan Carlos Osorio en rueda de prensa.