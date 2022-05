Un reconocido periodista en ESPN lanzó el nombre del nuevo entrenador y la fecha de presentación en la Selección Colombia, una de las noticias que más espera el pueblo colombiano luego del fracaso de Reinaldo Rueda en el camino al Mundial de Qatar 2022, donde ni siquiera se alcanzó el repechaje y finalizó en la sexta casilla.

Con las recientes Eliminatorias para el olvido, la Selección Colombia se centra en el objetivo del Mundial de 2026 pese a la remota posibilidad que se maneja rimbo a Qatar 2022 por el caso Byron Castillo. Más allá de eso, los ojos están puestos en quién será el técnico que va a liderar el nuevo proyecto.

Muchos son los nombres que se manejan en la interna de la Selección Colombia, desde colombianos como Alberto Gamero hasta algunos extranjeros como Marcelo Bielsa o los ya ocupados Ricardo Gareca o Gustavo Alfaro. Una vacante que seduce a cualquier entrenador, aunque en la Federación han preferido ser prudentes.

Mientras pasa el tiempo, los rumores no paran. En esta ocasión, el periodista Jorge 'Patrón' Bermúdez, en ESPN Colombia saltó el nombre del que sería el nuevo técnico de la Selección Colombia y la fecha de presentación, apenas para que, según afirma, comience los trabajos en el mes de septiembre con algunos amistosos.

"En julio nombran a Néstor Lorenzo y en septiembre debuta como técnico de la Selección Nacional de fútbol de Colombia, a no ser que Guardiola decida venir acá por 500 mil dólares, que Luis Díaz convenza a Klopp para que dirija gratis, que Marcelo Bielsa diga voy a darle una mano a los colombianos, o que Tite diga no dirijo más a Brasil y voy para Colombia. A no ser que una de esas cosas pase, en julio podrán dejar de hacer el conteo", aseguró Jorge Bermúdez en ESPN.