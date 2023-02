La Selección Colombia Sub 20 debe sumar lo más que pueda para pelear por el cupo al Mundial de Indonesia.

Colombia, con el afán de sumar: así está la tabla del Sudamericano Sub 20

La Selección Colombia Sub 20 no pudo en su primera salida en el hexagonal final y ahora tiene el afán de sumar, ganar y no 'ceder más terreno' en la tabla de posiciones. La caída ante Uruguay le mete presión en medio de una alta competencia que tiene a Brasil cada vez más cerca al título.

En la primera fecha del hexagonal final, la Selección Colombia perdió 1-0 ante Uruguay, un gol de Facundo González fue más que suficiente para decretar el marcador final y hacer más reñida la pelea por los cuatro cupos al Mundial de la categoría que se jugará entre mayo y junio próximo.

Tras la primera fecha, la Selección Ocupa la quinta casilla sin puntos, misma situación de Ecuador. Venezuela y Paraguay siguen y empatan con un punto y dominan Brasil y Uruguay con tres unidades. La 'Tricolor' se alista para jugar equipos que no descartan el sueño de la clasificación y lucharán hasta el final por la victoria.

Tabla de posiciones - Sudamericano Sub 20 / Hexagonal final