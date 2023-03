Carlos el ‘Pibe’ Valderrama es uno de los jugadores más importantes que ha tenido la Selección Colombia en toda su historia. Lo que hizo a nivel nacional e internacional quedó guardado en el corazón, no solo de los seguidores del Fútbol Colombiano, sino que también de los aficionados de todo el planeta. Incluso hay quienes afirman que el ‘10’ es el número uno de todos los tiempos en nuestro país.

Alguna de sus características fuera del terreno de juego pasaba por su forma de decir las cosas, pues no tenía filtros al momento de hablar, siempre nos acostumbró a decir todo como lo sentía en el momento, y ahora, fuera del fútbol, no es la excepción. En entrevista con Balón Dividido, dejó un par de frases que llamaron la atención de propios y ajenos.

El ‘Pibe’ se refirió al tema de la boletería de la Selección Colombia y se quejó en contra de los directivos que no lo han tenido en cuenta para dar cortesías: “nosotros nos ganamos el derecho de al menos recibir una boletica, pero nunca pasó, ninguno de los presidentes lo hizo. Compañeros míos pidieron y se las negaron. No lo han hecho y no lo harán”.

Si bien, en meses anteriores indicó en una entrevista con los medios de comunicación barranquilleros, que él no pagaba, sino que recibía boletas, nunca aclaró que estas entradas eran entregadas por los patrocinadores, más no directamente por la Federación Colombiana de Fútbol. Sus declaraciones generaron polémica y se leyeron opiniones divididas entre quienes exigen un buen trato en ese sentido con las leyendas, y quienes aseguran que deberían pagar como cualquier hincha.