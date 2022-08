El Fútbol Colombiano femenino vive un sueño en todas sus categorías. Pese a las dificultades que viven por la falta de una liga con garantías, ellas no dejan de soñar y luchar por representar al país de la mejor manera. En cada certamen demuestran que están para grandes cosas y con sus resultados piden a gritos ser escuchadas.

Luego de que la Selección Colombia de mayores hiciera una Copa América digna en la que nos ilusionamos con el título, pero que se escapó en la final ante Brasil tras caer por la mínima diferencia en casa, las mujeres de la Sub-20 siguieron dando de qué hablar a nivel internacional.

Este miércoles, en el debut de la Copa del Mundo Femenino de la FIFA Sub-20 disputado en Costa Rica, Colombia consiguió un triunfo histórico al vencer por la mínima diferencia al seleccionado de Alemania, que llegaba como favorita del grupo.

La autora del gol fue Mariana Muñoz, quien puso su nombre en los libros de historia ‘tricolor’ y le dio los primeros tres puntos al combinado nacional tras anotar a los 87 minutos. En Bolavip repasamos un poco de su historia y les contamos quién es ella.

Mariana nació el 2 de enero de 2003. Su carrera inició en Atlético Nacional, club que la vio nacer y donde debutó en 2020. Ahora dejó al cuadro ‘verdolaga’ para vestir los colores de América de Cali. Lo del Mundial no es casualidad, pues ya le había dado el gol del título a la Selección de Antioquia en 2019, lo que la llevó a ponerse la camiseta de la Selección Colombia.

Muñoz, con 19 años, ya consiguió un triunfo importante con la ‘tricolor’ y lo hizo en los pasados Juegos Bolivarianos del 2022, quisas el logro más grande de su corta carrera. Siempre ha sido una mujer soñadora, pero sobre todo, agradecida, así lo demostró cuando se despidió del club de sus amores.+

“Fueron muchos años en este gran club que me abrió las puertas y me permitió crecer como persona y deportista. Hoy me despido de esta familia para seguir aprendiendo y sumar experiencia a mi carrera, siempre los llevaré en mi corazón y por esto quiero agradecerles. A toda la hinchada: Gracias por el apoyo en cada partido, al departamento médico, a los profesores y los directivos: Gracias por hacer de mi paso por el club una experiencia gratificante y por último a mis compañeras: Gracias a cada una por enseñarme algo dentro y fuera de la cancha que sin duda llevaré conmigo. Gracias, Nacional por ser parte de mi proceso y por permitirme cumplir mis sueños”.

Ahora, Muñoz, quien fue suplente en el partido ante Alemania, se prepara con la mejor disposición para enfrentar a México e ir asegurando la clasificación a la segunda ronda. Lo que sí es cierto, es que el debut en Costa Rica no lo olvidará y más cuando se dio el lujo de marcarle a una potencia mundial donde otro gol recordado fue el de Freddy Rincón.