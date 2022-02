Radamel Falcao García es para muchos el gran referente de la Selección Colombia, es por esto que sus palabras son muy importantes para muchos aficionados de la ‘tricolor’ y más en un momento de crisis como vive en la actual el ‘equipo de todos’.

El ‘Tigre’ concedió una entrevista para el canal ESPN, allí habló de las posibilidades que tiene Colombia de clasificar al Mundial de Catar 2022, a lo que el goleador no se puso a crear falsas expectativas y fue muy realista.

Radamel aseguró que las opciones de clasificación son muy pocas, pero aseguró que pelearan hasta el último momento que se tanga una chance de ir a la Copa del Mundo.

"Es complejo porqué las posibilidades de clasificar son muy pocas, tenemos que enfrentarlo con el compromiso que hemos representado a nuestro país. Cuando vamos a la Selección y nos ponemos la camiseta damos lo mejor. Este es el camino, tenemos que tratar de hacer nuestro trabajo y conseguir los seis puntos y después veremos qué pasa con los otros resultados. Debemos afrontar los dos compromisos con la ilusión", expresó el atacante del Rayo Vallecano.

Falcao también se refirió a lo ocurrido en el estadio Metropolitano de Barranquilla después de la derrota ante Perú, cuando mucho aficionados les tiraron botellas y elementos contundentes, a los que llamó “vándalos”.

"Es entendible la desilusión de la gente por no conseguir la victoria. Los jugadores somos los más afectados... Los más desilusionados somos nosotros. Entiendo a la gente que tiene ese tipo de reacciones, lo que no compartimos es la violencia y los vándalos que tiran botellas. Es algo que se tiene que erradicar de nuestro fútbol, no se pueden tirar botellas que pueden lastimar y herir a una persona", afirmó García.

Aquí el video con las palabras de Falcao: