La Selección Colombia buscará la milagrosa clasificación al Mundial de Catar, y uno de los futbolistas que tiene mucha fe en conseguir el paso a la Copa del Mundo es el lateral Frank Fabra, por lo menos así lo hizo saber en rueda de prensa.

El lateral de Boca Juniors que regresa a una de convocatoria después de una larga ausencia, aseguró con mucha confianza que el seleccionado cafetero logrará el paso al Mundial.

"Tengo la fe y la confianza que vamos a lograr el cupo al mundial, tenemos mucho positivismo", dijo el destacado jugador del equipo ‘Xeneize’.

Además, Frank afirmó que su idea será poder hacer con Luis Díaz lo mismo que hace en Boca con Sebastián Villa, en donde por la banda izquierda lo ayuda para que pueda quedar libre y atacar con la mayor profundidad posible para quedar mano a mano con el rival.

“Darle confianza para poder aprovechar su velocidad y el ‘mano a mano’ que tiene. Uno, como lateral, tratar de buscarlo siempre, no encerrarlo y dejarle más espacio. Es lo que me pasa con Villa en el club, tratar de dejarlo ‘mano a mano’ con el lateral del otro equipo. No encimarlo mucho, darle confianza y mucha pelota, las pelotas que sean necesarias. Así, en una de esas jugadas que él sabe hacer, puede cambiar el partido y marcar la diferencia”, afirmó el lateral izquierdo.

Aquí en video las palabras de Frank Fabra: