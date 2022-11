El Gobierno de Gustavo Petro le dio un millonario premio a cada una de las jugadoras de la Selección Sub 17.

El Gobierno de Gustavo Petro se unió a la lista de premios para la Selección Colombia Femenina Sub 17, que hizo historia y dejó el fútbol colombiano en lo más alto tras ser subcampeona en el Mundial de la categoría que se disputó en India. Una gesta histórica que se robó las miradas de todo un país.

Lastimosamente, contra la Selección España en la final, no se pudo, pero el ser finalista ya es una gesta histórica difícil de volver a hacer. Es por eso que los elogios y los premios no se hicieron esperar, entre ellos el Gobierno Nacional liderado por Gustavo Petro que recibió a las guerreras Sub 17 en el Palacio de Nariño.

En su discurso, Gustavo Petro se comprometió a fortalecer la Liga Femenina de Colombia y a aportar y valorar mucho más el papel de la mujer en las disciplinas deportivas. A su vez, el dirigente les hizo entrega de un incentivo millonario a cada una de las 21 jugadoras, más que merecido tras la gesta en el Mundial Sub 17.

A cada jugadora de la Selección Colombia Femenina le fue entregado un reconocimiento económico de 25 millones de pesos colombianos por parte del Gobierno Nacional, para un total de 525 millones COP. Por su parte, el técnico Carlos Paniagua fue premiado con un cheque de 12.5 millones de pesos COP.