La razón por la que Selección Colombia Sub 20 no jugaría el Mundial de Indonesia

Total polémica y expectativa se vive en el planeta por el Mundial Sub 20, torneo en el que la Selección Colombia está clasificada luego de hacer un gran Sudamericano. En medio de los preparativos para la Copa Mundo, la 'Tricolor' recibe una pésima noticia que pone en riesgo el futuro de la competencia.

La razón por la que la Selección Colombia se quedaría sin la posibilidad de ir al Mundial Sub 20 es bastante grave, con muchos temas políticos de por medio en el que incluso la FIFA tiene que intervenir tratando de suavizar la tensa situación que viven dos países que no se tratan y que no tienen ningún tipo de comunicación.

Tras la clasificación de la Selección Israel al Mundial Sub 20, el tema se alteró y el país anfitrión sentó radical postura, pues Indonesia, que es de mayorías musulmanas, respalda la causa de Palestina y rechaza el trato que la nación judía le ha dado a los palestinos en la historia.

Tenso ambiente entre Indonesia e Israel que tiene en expectativa el Mundial Sub 20

Prácticamente, Indonesia cerró las puertas. La FIFA, en su querer suavizar la tensa situación, había indicado que Israel jugara en la provincia de Bali, pero el gobernador de dicho estado rechazó por completo la medida, lo que forzó a que el sorteo para conocer los grupos, se cancelara y aún no hay fecha establecida.

No se descarta un cambio de sede. Desde la Conmebol ya lanzaron el salvavidas y se han postulado para realizar el sorteo e incluso recibir el Mundial Sub 20 si las cosas en Indonesia no mejoran. La cancelación del torneo también es una posibilidad.

Colombia se sigue preparando para el Mundial Sub 20

Por otra parte, la Selección Colombia se sigue preparando y en su gira por España, los dirigidos por Héctor Cárdenas golearon 18-0 a Real Murcia con goles de Luis Quintero (x2), Miguel Monsalve, Óscar Cortés, Jorge Cabezas Hurtado (x2). En la segunda parte aparecieron más jugadores para aumentar la cuenta y sellar la humillación. Tomás Ángel, Yaser Asprilla, Luis Díaz y Leyner Palacios fueron algunos de los que incrementaron la cuenta.

Antes, la Selección Colombia había empatado 0-0 ante Suecia y había perdido 2-0 contra Gales. Hasta el momento, el Mundial Sub 20 está planeado a realizarse entre mayo y junio próximos, pero las cosas podrían cambiar.