Un jugador clave de la Selección Colombia de la última década, vital en el proceso de José Pékerman en la dirección técnica, dio algunas versiones en las últimas horas en las que defiende a James Rodríguez, una de las estrellas del equipo colombiano y al que le bastó dos mundiales para hacer historia con la Tricolor.

Pese a que no la pasa bien a Catar en nivel futbolístico, sí supo dejar huella en la Selección Colombia y cumplió con una gran trayectoria en el fútbol de Europa, visitiendo los colores de Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich y Everton. Hoy, en el Medio Oriente, aún se mantiene en el radar del equipo colombiano.

Cabe destacar que en meses atrás, James Rodríguez fue uno de los señalados por una supuesta división en el interior de la Selección Colombia. Más allá de eso, sí es claro que el volante mantiene varias molestias musculares, las mismas que lo mandan de baja por días o semanas y se pierde ritmo competitivo en el club.

Abel Aguilar, quien era titular junto a James Rodríguez en la era de José Pékerman, defendió al volante e incluso resaltó sus virtudes y su carácter. Un respaldo que aparece en un momento indicado y donde ya se acerca una nueva convocatoria de la Selección Colombia para los juegos definitivos contra Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias.

"El liderazgo se puede reflejar de muchas formar sin hablar. Con comportamientos. Hay que conocer bien a cada jugador. La parte psicológica y familiar es fundamental. Estamos pidiendo el liderazgo y no sabemos qué hay detrás de él. Falcao, David, Cuadrado, James; son ejemplo de eso. Cuando las cosas no se dan, dicen que ellos no lideran... Hay que entender al jugador y su entorno, no siempre se está bien", dijo Abel Aguilar en RCN Radio.