Este entrenador argentino está en el radar de la Selección Colombia, pero se hay un problema de por medio, pues otro equipo nacional también lo pretende y parece que su regreso al banquillo no tardará mucho. Cabe recordar que semanas atrás surgió el rumor de una posible contratación en la Tricolor dependiendo de Reinaldo Rueda.

Es decir, si la Selección Colombia no clasifica al Mundial de Catar 2022, Reinaldo Rueda se va y ahí se comenzaría la búsqueda de un nuevo entrenador para la Tricolor, y es en ese momento en el que el nombre del argentino Marcelo Bielsa entra en el radar. Actualmente, es uno de los técnicos más cotizados en el mundo.

La última experiencia de Marcelo Bielsa fue en el Leeds, histórico equipo inglés que de la mano del argentino encontró el camino del triunfo. El técnico le dio un histórico ascenso a la Premier League y pudo darle unión e identidad a este club. Los resultados de la actual temporada dieron por terminado el vinculo.

Según el Diario Mirror, Marcelo Bielsa está en los planes de la Selección Bolivia, un equipo que no la pasa bien y está buscando de manera urgente comenzar un proceso para volver al Mundial, cita a la que no va desde 1994. Todo se da en momentos en los que ya se confirmó que el venezolano César Farías no seguirá.