Marcelo Bielsa sorprende con la convocatoria de Uruguay para enfrentar a Colombia

Por otra parte, las críticas no paran contra Marcelo Bielsa luego de dejar por fuera a L ucas Torreira del Galatasaray, Alan Matturro del Genoa, Rodrigo Zalazar del Sporting Braga y Brian Ocampo del Cádiz de España. El partido contra Colombia será el próximo 15 de noviembre, a partir de las 7:00 pm, hora colombiana, por la fecha 11 de las Eliminatorias Conmebol.

