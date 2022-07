Talento, habilidad, destreza, definición, frialdad y un sin número de conceptos que definen a Linda Caicedo, la gran figura de la Selección Colombia en la Copa América Femenina que se juega en nuestro país.

Con apenas 17 años no solo es el futuro del Fútbol Colombiano, sino que también el presente del balompié femenino. A sus 14 años ya daba de qué hablar en Colombia. En 2019 fue una de las grandes figuras que se coronó campeona con América de Cali en la Liga Femenina.

Sus gambetas y tranquilidad para jugar la pusieron como la gran revelación , muchas la comparaban con Neymar y Maradona, pero ella la tenía clara, “me comparan con Neymar, pero entre las femeninas, admiro a Alex Morgan y Catalina Usme. A su corta edad no pudo jugar la Copa Libertadores con las 'escarlatas' por contar con la edad reglamentaria impuesta por Conmebol.

Hoy, tres años después, le dio el paso a la 'tricolor' a la final del certamen y selló el paso al Mundial de Nueva Zelanda-Australia 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024.

Poco a poco ha ido mejorando en su fútbol, partido a partido se consolida más en el equipo de Nelson Abadía. Es tanto lo que ha conseguido hasta ahora y lo que le falta por hacer, que los mejores equipos de Europa ya se interesaron en sus servicios.

Más allá de lo que conocemos en el terreno de juego, su sonrisa y forma de ser dan muestra del gran ser humano que es. Su historia de vida es un gran ejemplo de lucha, dedicación y disciplina. Desde muy pequeña sabía lo que quería y así se lo hizo saber a sus padres: “les dije que quería ser futbolista, me dijeron que sí y me apoyaron, me llevaron en búsqueda de un equipo y solo había de hombres, ahí empezó”.

La nacida un 22 de febrero de 2005 en la capital del Valle del Cauca, dio sus primeros pasos en el club Real Juanchito, luego dio el salto al Club Deportivo Atlas CP. La Selección del Valle vio de una vez su calidad y la convocó, después pasó a América de Cali donde se dio a conocer a nivel nacional.

Cuando marcó su primer gol profesional, las redes estallaron. Un 14 de junio de 2019, utilizando los colores del cuadro 'escarlata', Linda Caicedo anotó a su estilo, par de gambetas fuera del área y definición exquisita de cara al arco. Al final termino siendo la goleadora con siete anotaciones.

En Deportivo Cali no ha parado de brillar, viene de jugar la final ante su ex equipo y espera 'romperla' en la Copa Libertadores, eso sí, si no se la llevan antes al fútbol de Europa.