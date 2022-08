Se conocen los tres primeros nombres que muy posiblemente estarán en la primera convocatoria del argentino Néstor Lorenzo en la Selección Colombia. Faltan pocos días para que se dé a conocer el primer llamado y así enfrentar los compromisos amistosos del mes de septiembre de 2022.

La Selección Colombia enfrentará a Guatemala el 24 de septiembre y el 27 del mismo mes a México, ambos compromisos en Estados Unidos. La Tricolor, ahora dirigida por Néstor Lorenzo, espera comenzar por buen camino e ir preparando lo que será la Eliminatoria para el Mundial de 2026, donde el objetivo es clasificar.

Tal parece que Néstor Lorenzo no se pondrá a inventar en su primera convocatoria y ya habría jugadores prácticamente listos para este llamado, quiere debutar con triunfos en los amistosos contra Guatemala y México. En los últimos días, se le ha visto en varios estadios viendo partidos de fútbol colombiano.

Según el periodista Sebastián Heredia, en Antena 2, Néstor Lorenzo llamaría a los referentes de la Selección Colombia y ese sería el punto de partida para comenzar los trabajos. Es decir, aquellos que están activos y que ya han estado en el proceso desde las épocas con José Pékerman.

"Yo pregunté: ¿va a patear el tablero, se viene la renovación? Me dijeron, no. Hacer equipo es lo primordial. Entonces pregunté: ¿con la base? James, Cuadrado, Ospina, etc. me dijeron que sí. Para hacer equipo hay que empezar con los que están: recuperar la confianza del grupo, tener una idea del juego e ir sumando la renovación que se va a hacer paulatinamente", dijo Sebastián Heredia, lo que da pistas a la próxima convocatoria de la Selección Colombia.