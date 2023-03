"Me tienen mamado, demandé", ‘El Pibe’ Valderrama explotó contra Ramón Jesurún y la FCF

Carlos Valderrama es considerado por muchos como la máxima figura en la historia de la Selección Colombia, además es unas las voces autorizadas para hablar de la 'tricolor' y su actualidad, convirtiéndose en un símbolo e imagen del fútbol colombiano en el mundo, precisamente sobre esto último, el exjugador habló sobre un litigio que nadie conocía con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

En una entrevista para el programa 'El Vbar' de la emisora Caracol Radio, el 'Pibe' explotó contra el presidente de la FCF, debido al uso de la imagen de él y de varios de sus compañeros con los que brilló en la Selección, tema que fue a las máximas instancias y terminaron demandando a la Federación.

"Estoy mamado de que la Federación tiene el abuso de usar nuestra imagen sin autorización", sentenció Valderrama, que reveló la lista de algunos exjugadores que han demandado a la FCF, como Óscar Córdoba, Faustino Asprilla, Iván René Valenciano, Víctor Hugo Aritizábal, el técnico Francisco Maturana, entre otros, pero también jugadores del equipo femenino, que acudieron a esto contra la entidad que rige a la 'tricolor'.

Además, Carlos habló sobre el presidente de la FCF, Ramón Jesurún, del que aseguró que no habla con él desde hace muchos años, pero no necesita hablar nada con él, en lo que fueron unas explosivas declaraciones del 'Pibe' con temas que nadie conocía, debido a que su abogado le había recomendado no hablar, pero explotó porque un exjugador de la Selección pidió una boleta y se la ofrecieron en venta.

Aquí las explosivas palabras del 'Pibe' Valderrama: