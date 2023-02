Monumental recibimiento a la Selección Colombia en El Campín para el partido contra Venezuela en el Sudamericano Sub 20.

SUDAMERICANO SUB 20

SUDAMERICANO SUB 20

Nuevamente, el público de Bogotá no le falla a la Selección Colombia, que vive un excelente momento tras cumplir los objetivos en el Sudamericano Sub 20, despejar dudas y ratificar una generación que ilusiona con un gran futuro. El Campín tuvo lleno total y no decepciona como sede de la 'Tricolor'.

Fue monumental el recibimiento a la Selección Colombia en El Campín de Bogotá, que es superior a Venezuela en el partido por la sexta fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 20, donde la 'Tricolor' ya ha cumplido tras clasificar al Mundial de la categoría y a los Juegos Panamericanos.

Fue un primer tiempo redondo para la Selección Colombia. Al minuto 18, Alexis Castillo Monyoma marcó un golazo, a todo el ángulo, que clasifica como uno de los mejores en el Sudamericano Sub 20. Luego, antes de finalizar la primera parte, dicho jugador mandó un hermoso pase para que Cabezas Hurtado colocara el 2-0 parcial.

Mientras, en las gradas no paraba la fiesta, siempre con los apoyos y los cánticos. Hubo un lindo espectáculo que hizo sentir como en casa a la Selección Colombia, que cierra una sobresaliente actuación en el Sudamericano y ahora comienza la preparación para el Mundial de la categoría que se jugará en Indonesia.