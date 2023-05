La novela del futbolista de Millonarios, Óscar Cortés, y la presencia en el Mundial Sub 20 con Selección Colombia continúa, ya que el cuadro capitalino hizo oficial la decisión de no ceder al atacante, pero ahora se dio a conocer una norma que obligaría al club a ceder al jugador, y en el caso de no hacerlo podría asumir una sanción.

Mucha controversia ha causado en los seguidores del fútbol en Colombia la determinación de Millos de no ceder al delantero, hecho por el que le han llovido críticas, pero en las últimas horas, se conoció una nueva ventana que le podría dar la posibilidad a Cortés de disputar la Copa del Mundo por reglamento.

El periodista Carlos Antonio Vélez, quien es muy cercano a la dirigencia de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), reveló uno de los artículos que tienen los estatutos de los futbolistas, en donde se le obliga a los clubes del fútbol colombiano a prestar a los jugadores que sean convocados a la Selección Colombia.

En el mismo documento, se indica que en el caso de que el club no preste al futbolista, podría asumir sanciones, una de ellas que no se le permitiría usar al jugador durante el tiempo que dure la competencia en la que está compitiendo la Selección, con lo anterior, si Millonarios no presta a Cortés, no lo podría usar durante el tiempo que dure el Mundial.

Hasta el momento, ni Millos ni la Federación se han pronunciado sobre el tema, pero la controversia seguirá, teniendo en cuenta que Óscar fue incluido en la pre lista que reveló el entrenador Héctor Cárdenas.

Aquí los artículos del estatuto que obligaría a Millonarios a ceder a Cortés: