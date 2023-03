¿Por qué Juan Guillermo Cuadrado no fue convocado en Colombia para enfrentar a Corea Del Sur y Japón?

Inicia un nuevo año para una Selección de Colombia que necesita volver a recuperar los primeros planos a nivel resultado y también con el nivel de juego, donde la aparición del argentino Néstor Lorenzo buscará ser la respuesta para solventar esos problemas. La Fecha FIFA de marzo tiene al equipo midiéndose frente a Corea Del Sur y Japón.

La tarea para los "Cafeteros" será retomar la idea de un cuadro competitivo tras perderse la posibilidad de disputar el Mundial de Qatar 2022. Es cierto que a nivel Copa América el registro más reciente es un tercer puesto en 2021, como lo logró en 2016, pero por la buena confección de plantel y las promesas que van surgiendo lentamente en el viejo continente siempre la aspiración será a mayor.

Sin embargo entre la bandera de los experimentados y emblemas del equipo, lo cierto es que Juan Guillermo Cuadrado no fue citado en la Selección de Colombia para disputar los partidos. El lateral y volante derecho se suma a David Ospina como ausencia clave, este último por lesión, como también Jefferson Lerma (Bournemouth) en las caras a destacar por no citaciones.

¿Por qué Juan Guillermo Cuadrado no fue convocado en Colombia para la Fecha FIFA de marzo?

Juan Guillermo Cuadrado no fue convocado para la Selección Colombia porque Juventus pidió que no fuera llamado, ya que quieren hacer trabajos de recuperación física con el jugador durante las fechas FIFA. Esta información fue revelada por el periodista de RCN Radio, Sebastián Heredia.

También es un hecho que a sus 34 años, el rodaje de Juan Guillermo no es el mismo de otros momentos en su carrera, pero la calidad de asistidor no tiene techo para el ex jugador de Fiorentina, Chelsea, entre otros. A la vez, se dice que la permanencia en suelo italiano generará que la "Vecchia Signora" pueda negociar la extensión de su contrato, el cual vence en junio 2023 y del que buscarán extender por un año más.