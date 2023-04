Mucha preocupación hay en el entrenador de la Selección Colombia Sub 20, Héctor Cárdenas, debido a los inconvenientes que presentaría para poder tener a sus mejores jugadores para el Mundial que se disputará en Argentina, ya que los clubes no tienen la obligación de prestarlos y varios de los futbolistas no estarían en la Copa del Mundo.

Uno de los casos en los que más hay expectativa, es la del delantero de Millonarios, Óscar Cortés, del que aún no se sabe si el cuadro bogotano lo prestará a la 'tricolor', tema del que habló el entrenador Alberto Gamero en una entrevista para el programa 'Zona Libre de Humo', en donde indicó que la decisión de cederlo o no, no será de él, sino que del club.

"No he hablado con Óscar Cortés, es una decisión complicada y me da mucha pena, pero yo no la voy a tomar, él es un jugador patrimonio del club y el club decidirá si lo quiere prestar o no para que esté en el mundial", sentenció Gamero, en lo que son palabras que dejan en el limbo la posible participación de Cortés en el Mundial.

Cabe recordar que en el caso de que Millonarios preste a Cortés a la Selección, el jugador no estaría la parte final de la Liga Colombiana, momento en el que el club 'azul' espera estar disputando el título, por lo que el delantero podría ser muy importante como lo ha venido siendo en lo que va del torneo, situación que tiene pensado a la directiva del club bogotano.

Aquí el video con las declaraciones de Alberto Gamero sobre óscar Cortés: