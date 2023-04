Juan Fernando Quintero ha sido noticia en Colombia desde su llegada al Junior. Si bien es uno de los mejores jugadores que han regresado al balompié nacional, no la ha pasado bien debido a las lesiones, impedimento que se le ha presentado a lo largo de su carrera.

Hace unas semanas se presentó una polémica en el Junior de Barranquilla, pues el jugador tenía molestias físicas y aun así viajó a concentrarse con la Selección Colombia para los partidos amistosos en territorio asiático. Su viaje no fue el problema, lo que se reclamó en diferentes espacios, es que no jugó y todo porque no se había recuperado del todo.

El médico Luis Javier Fernández, en entrevista con ‘El Ambito’ habló por primera vez sobre el caso del ‘10’ y afirmó sentirse responsable, pues fue quien autorizó su salida ara reunirse con el combinado nacional: “Me siento responsable, porque no debí dejarlo ir a la Selección. Llevamos cuatro semanas y mire dónde vamos”, indicó.

Además, le envió un mensaje a la hinchada del Junior y les pidió disculpas, aseguró que ya lo había hecho con los directivos: “le presento mis excusas a la hinchada, como lo hice con los directivos, yo pienso que él (Quintero) no debió ir a la Selección; se hubiera quedado con nosotros en cuidados intensivos, pues obviamente en la Selección no, porque es un equipo que está en competencia, jugando, están esperando que los jugadores respondan para participar en los juegos; si se hubiera quedado con nosotros, de pronto ya tendríamos a ‘Juanfer’”.

Quintero sigue su proceso de recuperación y se encuentra cada vez más cerca de volver a las canchas y aportar todo su talento para que el Junior pueda cumplir el primer objetivo del 2023, que es clasificarse a las finales de la Liga Colombiana.