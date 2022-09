La Selección Colombia venció a México y las críticas le llueven al técnico Gerardo 'Tata' Martino, después de que su equipo se haya dejado remontar un 2-0 a pocos días de disputar el Mundial de Qatar 2022.

El entrenador del equipo mexicano, habló en rueda de prensa y se rindió en elogios a los futbolistas colombianos, asegurando que tiene mucha jerarquía, con la cual logró voltear el partido.

"Cuando enfrente hay jerarquía, esa aparece y está en nosotros ver cómo neutralizarla sin que nos haga daño y recuperar el control de partido. La jerarquía de Colombia se impuso y no fuimos capaces de controlar el partido", afirmó el 'Tata'.

Después resaltó a los futbolistas colombianos, afirmando que “cuando tienes jugadores, como el 9 del Eintracht Frankfurt (Borré), el extremo del Liverpool (Díaz) y el volante de la Juventus (Cuadrado), evidentemente hay un momento del partido donde ellos van a hacer pesar la jerarquía que tienen y esos son los momentos donde tenemos que sostener la compostura, el orden, no cometer errores y volver a recuperar el control de la pelota”.

Finalmente, Martino hizo una crítica al fútbol mexicano, debido a que los futbolistas no salen a Europa y se quedan en la liga local, el nivel no es el mismo al competir con rivales de peso.

“Cuando hay que hacer un análisis sobre cómo se mejora, soy el primero que está dispuesto a eso. ¿Por qué nuestros jugadores no se van a afuera? No se van porque no los dejan, porque las cifras en México son exorbitantes. Cómo se entiende que en la Liga local hay un jugador que vale 10 millones de dólares y no tiene mercado en Europa”.

Aquí las palabras del 'Tata':