El periodista Carlos Antonio Vélez explota contra Néstor Lorenzo por la posibilidad de convocar a James Rodríguez a la Selección Colombia. El equipo colombiano se alista para lo que será la primera convocatoria en el mes de septiembre de 2022, donde se enfrentará a México y Guatemala.

Ambos juegos de carácter amistoso que servirán para que Néstor Lorenzo comience su proceso en la Selección Colombia. En las últimas horas, se conoció que el entrenador argentino tendría en mente convocar a la misma base, a la que él conoce cuando fue asistente técnico de José Pékerman.

Es decir, aquella en la que estuvo Juan Cuadrado, David Ospina, Falcao García y James Rodríguez. Tras conocerse esto, Carlos Antonio Vélez explotó por completo y tiró sus críticas a la posible maniobra que haría Néstor Lorenzo en la primera convocatoria, dijo que ya era hora de un recambio.

Vélez explota contra Lorenzo por la opción de convocar a James

"Ya comenzaron con el tema James, ya empezó la franela, la lambonería, el condicionamiento... ¡Qué barbaridad! Por eso nos pasa lo que nos sucede, por eso tenemos lo que tenemos, es que eso lo merecemos, nos merecemos la eliminación y todo lo que nos ha sucedido, por ese tipo de proceder, lo que tenemos, lo merecemos", dijo Carlos Antonio Vélez.

"Me pongo a pensar qué tal que estos hubieran ganado algo, tendríamos que desocuparles el país, no han ganado nada con la Selección Colombia, yo respeto las trayectorias, pero cuando está retirado, está retirado, cuando ya no compites como en antaño, no eres suficiente garantía, hay que cambiar. Superemos el pasado, desde el 2001 no ganamos nada", agregó Vélez.

"Si él va a ser un equipo lento, predecible, dependiente como este que nos llevó al fracaso de Qatar 2022 (Lorenzo), si quiere hacer un equipo igual, que traiga los mismos, pero sí va a ser un equipo moderno, hay muchos que no son elegibles. No sé si tenga Lorenzo la valentía de comenzar un proceso de renovación, y lo entiendo, acá es muy 'jodido' con unas defensas absolutas a personajes que no están activos, lesionados y que no están ganando con la Selección", puntualizó Vélez.