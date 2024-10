La Selección Chile finalizó el partido sufriendo, defendiendo y sin poder en el ataque. El auge con el que comenzó el compromiso y que pudo abrir el marcador, lo fue perdiendo y dejó meter a Brasil en el partido. Aguantó hasta donde más pudo, pero en la segunda parte, ‘La Roja’ no pudo más y recibió el segundo a manos de Luiz Henrique, para el 2-1 final.

Al frente tendrá a una Chile bastante golpeada, que creyó en el técnico Ricardo Gareca, pero las cosas no salen bien y ‘El Tigre’ está al borde del abismo. Pasó de tocar el cielo con Perú a vivir un ‘infierno’ con ‘La Roja’. Por la novena fecha, se vio las caras ante Brasil en el estadio Nacional de Santiago.

