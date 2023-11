La Selección Colombia se medirá por la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas ante Paraguay, duelo que se llevará a cabo en la ciudad de Asunción, para el que el entrenador Néstor Lorenzo definió el equipo titular, en donde tendrá algunas novedades, debido a lesiones y suspensiones.

Para este compromiso, el técnico de la ‘tricolor’ mantendrá en la portería a Camilo Vargas, el cual ha tenido un muy buen desempeño con el equipo en los últimos compromisos, dando mucha tranquilidad y siendo figura cuando lo han exigido, por lo que se afianza como el golero titular para las clasificatorias.

En la defensa estarán las principales variantes, ya que ante la ausencia de Davinson Sánchez, quien acumuló tarjetas amarillas y no podrá jugar, será reemplazado por Yerry Mina, quien regresa a los once inicialistas, a pesar de que no ha tenido muchos minutos en su club, la Fiorentina, debido a problemas físicos.

Otro que estará como titular, será Cristian Borja, quien reemplazará a Deiver Machado, que presentó problemas de lesión en el juego con Brasil. Otro que no estará de inicialista será Matheus Uribe, quien venía siendo uno de los jugadores de confianza para Lorenzo, pero el flojo nivel del último encuentro lo sacó de la titular y en su lugar estará Jefferson Lerma.

Así formará la Selección Colombia ante Paraguay:

