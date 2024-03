Cada vez falta menos para el regreso de la Selección Colombia y los rivales del combinado nacional se preparan para los amistosos de este mes de marzo. La selección española será uno de los equipos a enfrentar para los cafeteros y Luis de la Fuente ha advertido sobre el gran nivel del plantel.

Luego de un 2023 con resultados impresionantes, la Selección Colombia retoma la actividad e inicia los preparativos para la Copa América. La primera parada será en la ciudad de Londres el próximo viernes 22 de marzo, fecha en la que se enfrentarán a España.

La Selección de España jugará un par de amistosos ante selecciones sudamericanas este mes de marzo. Si bien su partido más atractivo parece ser el cruce conn Brasil, el entrenador, Luis de la Fuente no ha dudado en advertir sobre el gran nivel de Colombia.

Luis de la Fuente apareció en el EFE Sport Business Days en la Universidad Alfonso X el Sabio y analizó la actualidad de la selección española. El DT tocó varios temas sobre La Roja, siendo uno de ellos la doble fecha de amistosos de este mes.

De la Fuente habló sobre la Selección Colombia

De la Fuente aseguró que habrá sorpresas en la convocatoria española. “Seguro que sí, pero no para mí. Va a haber algún jugador que no ha estado en las anteriores, pero no son sorpresas para mí porque yo y mi grupo de trabajo estamos muy encima de todos los futbolistas, lo que están ofreciendo, aportando y sabemos que tiene la capacidad para demandar esta oportunidad. No se trata de regalar nada a nadie, se lo ganan por su rendimiento y trabajo“.

Ante el gran interés local en el partido contra Brasil, el seleccionador remarcó que no se debe subestimar a Colombia. “Vamos a intentar acertar con la convocatoria y volver a formar un grupo muy competitivo, porque tenemos dos partidos, no solo Brasil, Colombia es un rival de altísimo nivel y queremos dejar buen sabor de boca para afrontar los meses previos a la preparación para la Eurocopa con tranquilidad, confianza y seguridad“.