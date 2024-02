Eso sí, mientras se abre la venta, usted podrá quedar ‘en cola’ en la web de la Copa América y no tener inconvenientes al momento de la compra. Asimismo, podrá hacer preventa directamente con la Conmebol. Lo único que tiene que hacer es iniciar sesión con su correo electrónico y estar atento para escoger los asientos.

Aún no se conoce cuál será el precio oficial de las boletas para la Copa América 2024. Pero, teniendo en cuenta la Copa América Centenario de 2016, que fue la única y última que se jugó en Estados Unidos, los precios fueron desde los 50 dólares hasta los 1000 dólares, dependiendo de varios factores. Es decir, que la entrada más económica se podría encontrar desde los 200 mil pesos colombianos, aproximadamente. Y la más cara sobre los 4 millones de pesos, pero todo será oficial el 28 de febrero.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.