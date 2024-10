Desde España no descartan que el DT de Liverpool tenga de suplente a Luis Díaz por nacionalidad

La situación de Luis Díaz en el Liverpool FC empieza a preocupar a la prensa colombiana porque, sin ningún argumento contundente, pasó a ser suplente en los partidos más importantes del equipo inglés. Una de las explicaciones que no descartan para esta decisión del entrenador Arne Slot sería un tema de nacionalidad, según Carlos Antonio Vélez.

Díaz venía de jugar 78 minutos en la altura de 4.150 metros sobre el nivel del mar en la ciudad de El Alto, Bolivia, y otros 76 minutos en la alta temperatura de Barranquilla. Seguramente, este desgaste físico pesó a la hora que el DT de Liverpool decidiera que fuera suplente contra Chelsea por la fecha 8 de la Premier League.

Con 24 minutos de juego en la victoria frente a Chelsea, ‘Lucho’ Díaz estaba listo para volver a ser titular, sobre todo porque el siguiente partido era el tercero de la fase de la liga de la Champions League 2024-25. Sin embargo, Liverpool publicó la formación inicial para enfrentar a RB Leipzig y el jugador colombiano volvió a ser suplente por tercer partido consecutivo. Cody Gakpo fue el elegido para reemplazarlo.

Liverpool terminó ganándole uno a cero a RB Leipzig en condición de visitante y es uno de los dos equipos que llevan tres victorias en el mismo número de encuentros en la Champions League. El otro es Aston Villa. Mientras que Gakpo fue el segundo jugador mejor calificado de los ‘Reds’ (Rojos) con 7.8 puntos, según el portal SofaScore, Díaz recibió 6.7 unidades por los 27 minutos que jugó.

Arne Slot señaló en conferencia de prensa que tienen un calendario complicado y, por ese motivo, “tengo que cuidar bien a los jugadores que han jugado mucho“. Estas palabras no convencieron al periodista Carlos Antonio Vélez, quien está de viaje en España y no descartó que el cambio de parecer en la confianza que el DT de Liverpool le está dando a Luis Díaz sea por un tema de nacionalidad.

Desde España no descartan que Slot tenga de suplente a Díaz por nacionalidad

“Slot es de Países Bajos y el reemplazo de ‘Lucho’ Díaz, Gakpo, es de Países Bajos. Sería una ligereza decir que por el hecho de ser un connacional lo está prefiriendo, pero… No lo descarto, no lo descarto. Gakpo es un gran jugador, para mí antes del Mundial pasado en Qatar era una de las proyecciones que tenía que estallar, que reventar, y reventó. Es muy bueno, pero él puede jugar en distintos lugares del campo como centrocampista o ‘tres cuartista’ o por derecha o como un interior, no necesariamente como extremo izquierdo. Por allá lo ponían alternativamente y ahora el técnico lo están poniendo decididamente desde lo posicional. Justo en donde ‘Lucho’ juega y ya le está dando remates de partido“ , afirmó Vélez desde Madrid, España , mientras hacía la columna de opinión ‘Palabras Mayores’ del 24 de octubre.

El mensaje de Carlos Antonio Vélez para el DT de Liverpool por la suplencia de Luis Díaz

El 16 de agosto de 2024, Arne Slot dijo sobre Díaz que “su futuro está con nosotros“ y le dio la confianza de ser titular en los primeros cuatro partidos de la Premier League 2024-25. Esto parece que cambió, y en vísperas de lo que pasara con el jugador colombiano para el partido contra Arsenal del domingo 27 de octubre a las 11:30 A.M, Carlos Antonio Vélez le envió un mensaje al DT de Liverpool. “Espero que esto sea temporal, que no sea el beneficiar un connacional por bueno que sea. Y sino, pues ‘Lucho’ ofertas tienen y opciones de macharse ni hablar. El primero que lo defendió fue Slot, dijo no se va. Sin embargo, pide eso y no le mantiene la titular”, dijo el periodista colombiano.