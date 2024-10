Las tres importantes novedades que tendría Colombia en la convocatoria de noviembre

Según el programa deportivo de Caracol Radio, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández sería una baja en la convocatoria y volvería Rafael Santos Borré, quien ya superó una lesión en Brasil. ‘La Máquina’ estaría de regreso y la estrella de la MLS quedaría al margen. Aunque no se descarta que ambos estén, esperando los avances de Yaser Asprilla en España.

El técnico Néstor Lorenzo analiza las posibilidades en la próxima convocatoria, donde no se descartan novedades, sorpresas o ausencias en ataque, en la zona de volantes y en ataque. Habría dudas por la situación de James Rodríguez en Rayo Vallecano y la lesión de Yaser Asprilla en el Girona, lo que podría forzar cambios de última hora en la lista definitiva.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.