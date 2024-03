Como un buen alumno aplicado que viene haciendo bien las cosas hace 18 partidos, la Selección Colombia pasó con una calificación tan buena la fecha FIFA de marzo que hizo que Carlos Antonio Vélez le diera la razón al entrenador de España por el nivel de la Tricolor.

¡A los antecedentes! Colombia le ganó por primera vez en su historia a la Selección de España con una victoria uno a cero y un nivel tan sorpresivo que Luis de la Fuente, el director técnico de España, no dudó en rendirse al rendimiento que los jugadores colombianos demostraron el 22 de marzo de 2024.

“No es agradable perder ningún partido, habíamos perdido esa costumbre, estábamos acostumbrados a competir bien y a ganar, pero teníamos un rival muy poderoso delante“, afirmó el entrenador español en conferencia de prensa antes de volver a ver la derrota contra Colombia y ratificar los elogios al combinado colombiano.

En el primer análisis de Carlos Antonio Vélez sobre la victoria de Colombia se dijo en X que “perdido el primer tiempo y brillante el segundo. Como siempre en los amistosos, que, ante los grandes, se hace demostración de calidad. Pero… ¿Y para cuando el partido completo? ¿Haremos lo mismo en los juegos eliminatorios algún día? De no agarrarla, de aguantar, de no poder atacar por no quitársela a España pasamos a intensidad, actitud equilibrada, manteniendo la seguridad y gestionando ataque más pegada. De un ataque posicional pasamos a un juego más funcional”. La opinión de Luis de la Fuente que haría reaccionar al periodista del canal RCN estaba por llegar.

Luego de volver a ver el partido que perdieron contra Colombia, el entrenador de España afirmó el 25 de marzo que “en el segundo tiempo seguimos dominando, pero sí es verdad que hubo otros golpes y otras opciones al ellos desarrollar su potencial que es una velocidad endiablada. El partido, además que es Colombia y no es el partido con la comunidad de vecinos, es un equipazo que sabíamos que nos iba poner también en dificultades.”

Vélez le da la razón al DT de España por el nivel de Colombia: ‘Equipazo’

Antes de que se diera la victoria por tres goles a dos contra Rumania el 26 de marzo, Carlos Antonio Vélez le dio la razón al entrenador Luis de la Fuente con el siguiente mensaje en X: “El DT de España calificó el segundo tiempo de la Selección Colombia como el de un ‘equipazo’. Admitió que probó jugadores, que superó al rival en el primer tiempo, pero que en la segunda parte no pudo con un adversario superior. Verdades de a puño… El mejor elogio que se puede dar en el fútbol es destacar el equipo (falta serlo el partido completo)“.

¿Cuándo es el próximo partido de la Selección Colombia?

Luego del triunfo contra Rumania con goles de Jhon Córdoba, Jhon Arias y Yáser Asprilla, el próximo partido de la Selección Colombia será un encuentro amistoso contra Estados Unidos el sábado 8 de junio a las 4:30 P.M. Se busca confirmar otro rival antes del debut contra Paraguay (24 de junio) en la Copa América 2024 después de que se cayera el encuentro contra Canadá.