La Selección Colombia sacó cuatro de seis puntos en la primera fecha de la Eliminatoria rumbo al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026. El combinado nacional venció por la mínima diferencia a Venezuela en condición de local y luego empató sin goles frente a Chile en Santiago.

Uno de los críticos de la Selección Colombia es Carlos Antonio Vélez, reconocido periodista, esta vez destacó el trabajo del equipo dirigido por el entrenador argentino, Néstor Lorenzo, afirmando que sacó un buen punto en condición de visitante.

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.

“El punto es bueno. La Selección Colombia enfrentó dos rivales fuertes. Un equipo como Chile físico y “barrero” q se acomodó por ende mas fácil al campo y el mal estado del mismo. Es difícil para un equipo q juega a la pelota y es técnico el estado en el que estaba el piso. Lo siente más y lo sufre más. Apretado, complejo y difícil”, afirmó en primera instancia.

Luego expresó que “el segundo tiempo pintaba mejor pero los cambios no surtieron efecto. Poco de James y si entraba él para que Quintero, Duran y Sinisterra sin ritmo, no debió jugar Borré y mientras Casierra ,que llegó mejor q los demás, se fue a la tribuna. Vargas nos salvó en el último minuto y nunca se cerró el juego. Al contrario salimos a buscar a Chile en su campo sobre el final del juego corriendo muchos riesgos. Eso. L es ambición es necio e ingenuo. Se rompió aquello de q el segundo tiempo era siempre mejor q el primero. Opticamente pareciera q si y no. Estamos con lo normal para clasificar. No somos Francia y menos Brasil. Somos lo q se ve! Es lo q hay!!!”.

Colombia ya piensa en lo que será la doble fecha de Eliminatoria en octubre donde enfrentará a su similar de Uruguay en condición de local y luego ante Ecuador de visitante.