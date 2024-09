“La FIFA sancionó al Dibu Martínez por el suceso que ya todos conocen y como todo acto trae consecuencias, te tocó perderte dos partidos. La vida continua. La violencia nunca va a ser buena y no nos va a llevar a cosas buenas. No más violencia y mucho menos en el fútbol. Dibu pa’ lante papá”, dijo Jhonny Jackson .

Jhonny Jackson comienza diciendo que todo acto tiene sus consecuencias y en este caso, para Dibu Martínez es perderse los próximos partidos. El camarógrafo le dice al portero que pase la página, siempre hay oportunidades y que la violencia no trae nada bueno, mucho menos en el fútbol.

Precisamente, ese mismo camarógrafo se pronunció tras la sanción de la FIFA. Cabe recordar que en su momento, Jhonny Jackson perdonó a Dibu Martínez y aseguró que no tenía algún problema por ese golpe en el Metropolitano. Nuevamente, fue protagonista por el consejo de vida que le dio a Emiliano luego del veredicto de la entidad mundial.

Dibu Martínez, portero argentino. (Photo by Julian Finney/Getty Images)

Contra Chile en el Monumental, por ejemplo, hizo un gesto obsceno con el trofeo de la Copa América. En Santiago, no bajan su maniobra de “vulgaridad”. Por su parte, en Barranquilla, tras la derrota de Argentina, Dibu Martínez no pudo contener su ira, perdió los papeles y agredió a un camarógrafo que lo enfocó.

Emiliano ‘Dibu’ Martínez perdió los papeles en septiembre. El portero de la Selección Argentina hizo muchos méritos para ser sancionado por la FIFA y ahora se perderá los próximos compromisos en las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. El arquero del Aston Villa fue protagonista contra Colombia en el Metropolitano de Barranquilla y ante Chile en el Monumental de Buenos Aires, pero no por sus atajadas.

