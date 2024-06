Son dos de los jugadores que más opiniones a favor reciben para ser la gran figura de la Copa América 2024. Luis Díaz volvió a demostrar que es el jugador más importante de la Selección Colombia y tras la goleada contra Bolivia se publicaron unas palabras del jugador colombiano sobre Lionel Messi.

Todo esto a tan solo días del inicio de la Copa América. Colombia realizó dos partidos amistosos previos al debut contra Paraguay el lunes 24 de junio a las 5:00 PM y en ambos ‘Lucho’ Díaz fue uno de los jugadores más destacados. En la victoria contra Estados Unidos por cinco goles a uno no anotó, pero en el triunfo vs. Bolivia tuvo que ver en las tres anotaciones.

Con una puntuación de 8.4 puntos, Díaz fue la gran figura con un gol y una asistencia en la victoria por tres goles a cero contra Bolivia del sábado 15 de junio. El extremo colombiano estaba siendo tan imparable que los jugadores bolivianos tuvieron que recurrir a un juego tan fuerte que casi lo lesionan con una dura patada.

Argentina será la encargada con Canadá del partido inaugural de la Copa América 2024 el jueves 20 de junio a las 7:00 PM y Lionel Messi no dudó en elegir a las selecciones favoritas para ganar el título. Incluyó a la Selección Colombia a pesar de que el entrenador Néstor Lorenzo le iba a responder de una manera contraria.

Díaz y Messi en la Copa América 2021. (Foto: Getty Images)

“Argentina es candidata igual que Brasil y más en esta Copa América. Pero creo que hoy por hoy las selecciones sudamericanas son muy fuertes. Uruguay está muy bien, Colombia y Ecuador“, le dijo Leo Messi al portal Infobae y el mensaje de Luis Díaz para el ’10’ argentino estaba por ser publicado.

El mensaje de Luis Díaz para Messi a días del inicio de la Copa América 2024

El canal de YouTube de la Premier League publicó el 16 de junio un video con las respuestas de Luis Díaz, Alexis Mac Allister y Darwin Núñez, a varias preguntas de los aficionados. ¿Cuál es el jugador favorito histórico y de la actualidad? Ahí llegó el mensaje de ‘Lucho’ para el capitán de la Selección Argentina. “Ronaldinho es el histórico y el actual Messi. Siempre me ha gustado Messi. Neymar también siempre me ha gustado mucho, pero me quedo con Messi“, respondió el extremo colombiano.

Luis Díaz confesó el mayor miedo que tiene en la vida

En el mismo video en el que le envió un mensaje de admiración a Lionel Messi, Díaz confesó que el mayor miedo que tiene, como les pasa a muchas personas, es “a fracasar en lo que tú haces, quieres hacer o sueñas en algún momento. Creo que ese es uno de los mayores miedos que siempre he tenido”.