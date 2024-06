Una vez más el fútbol demostró por qué es mucho más que un deporte. De un momento a otro, un pequeño niño ingresó a la cancha del estadio Rentschler Field y empezó a correr en búsqueda del gran sueño que tenía. Era el primer partido que Dilan Díaz veía en un estadio y la emoción por ver a la Selección Colombia y a Luis Díaz lo llevó a hacer algo que nunca se imaginó.

Es la pasión de un sentimiento llamado Selección Colombia. BOLAVIP contactó a la madre de Dilan Díaz, Lizeth Bernate, y no dudó un solo instante en dar el sí para concretar una entrevista con aquel niño de nueve años que hizo reaccionar a ‘Lucho’ Díaz y fue ovacionado por miles de colombianos en la victoria contra Bolivia del sábado 15 de agosto.

“Me vine sola con el niño. Los dos llegamos solos. Al principio nada fue fácil, pero poco a poco lo hemos ido logrando gracias a Dios. Agradecidos con este país (Estados Unidos) porque es de oportunidades, sobre todo para los niños”, afirmó Lizeth. Esta familia estaba a punto de tomar una decisión que llevaría a Dilan a estar cara a cara con su máximo ídolo.

“Mamá, quiero ir a ver a ‘Lucho’, quiero ir a ver la Selección”, le dijo Dilan Díaz a su mamá. ¡Y cómo no hacer el esfuerzo! Todos listos y al carro. Con un viaje de más de tres horas desde a Boston, Lizeth viajó con su esposo e hijo para ver el partido amistoso entre Colombia y Bolivia. Los niveles de emoción estaban cerca de llegar al punto más alto.

Dillan y Luis Díaz en Colombia vs. Bolivia. (Foto: Getty Images)

Dilan se acomodó en el asiento, y como si fuera una persona que hubiera hecho muchas entrevistas, respondió que estaba bien y le preguntó a BOLAVIP. “¿Y ustedes cómo están? La inocencia de un niño de nueve años que había cumplido el sueño de conocer a Luis Díaz se iba a imponer en una charla que contó los detalles de un encuentro que hasta conmovió a un miembro de la Policía de Estados Unidos.

Dilan Díaz: el niño que entró a la cancha, conoció a Luis Díaz y fue ovacionado

-¿Tenía pensado ingresar a la cancha?

-No. Estaba muy emocionado porque pude ir a un estadio y siempre quise ir a un estadio para ver a mi Selección Colombia.

– ¿Qué pensó en el momento en el que decide ingresar a la cancha?

-Desde pequeño siempre quise abrazar a ‘Lucho’ Díaz y pude cumplir mi sueño de verlo y abrazarlo.

¿Cuándo llegó ahí le alcanzó a decir algo Luis Díaz?

-Sí, me dijo que me iba a regalar la camisa y que me iba a dedicar un gol. Lo de la camisa él no pudo porque en ese momento me tuvieron que sacar.

-En ese momento que se encuentra con Luis Díaz, llegó la emoción y lloró. ¿Qué pensó en ese instante?

-Pensé que eso era muy bonito para mí porque él es mi mayor ídolo y soy su fan número uno.

-¿Qué le dijo el miembro de seguridad del estadio que lo sacó?

-Me estaban felicitando todos porque fui la primera persona en meterme al estadio en el primer tiempo.

Así terminó la historia de Dilan cuando la seguridad del estadio lo sacó de la cancha

Dilan Díaz luego de conocer a Luis Díaz. (Foto: Getty Images)

Durante la trasmisión de la victoria de Colombia vs. Bolivia por tres goles a cero dijeron que los padres de los menores de edad que invadieran la cancha podrían ser sancionados. ¿Esto le pasó a la mamá de Dilan Díaz? Lizeth Bernate le contó a BOLAVIP que los miembros de seguridad del estadio “se portaron muy bien, fueron muy amables con Dilan. Ósea, muy agradecidos con eso, sabemos las consecuencias de las cosas. De hecho, el Policía que me lo entregó fue súper bien con mi hijo“. ¡Uf! Respiro de alivio.

La reacción de Luis Díaz al ver el video de Dilan Díaz con millones de reproducciones

Luis Díaz se sintió tan conmovido por ver el video de cómo Dilan Díaz entró a la cancha y corrió para poder conocerlo que compartió la publicación de Deportes RCN y reaccionó con un emoji de corazón. Por su parte, Dilan no dudó y terminó la entrevista con BOLAVIP enviándole un mensaje a ‘Lucho‘: “Le diría que lo quiero mucho y que espero que siga siendo el mejor jugador que él es”.