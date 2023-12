La Selección Colombia ha finalizado de la mejor manera el año 2023 en competencias oficiales. Restan solo horas para que el combinado cafetero conozca a los que serán sus rivales en la Copa América. La conformación de los bombos podría jugarle en contra al equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

La Selección Colombia cerró el 2023 con excelentes resultados en las Eliminatorias Sudamericanas. El combinado nacional se mantiene invicto en el ciclo eliminatorio rumbo al Mundial de 2026 y ahora pone su atención en la próxima Copa América.

El sorteo de la Copa América se llevará a cabo este jueves 7 de diciembre desde el James L. Knight Center de la ciudad de Miami. Serán cuatro grupos de cuatro equipos para esta nueva edición y la Selección Colombia podría tener un grupo realmente complicado.

Es importante recordaR que, para esta edición de la Copa América, participarán las 10 selecciones de la Conmebol y se sumarán otras 6 selecciones de Concacaf. El campeonato se llevará a cabo en los Estados Unidos entre el 20 de junio y el 14 de julio del próximo año.

Para el sorteo, se han dividido a las 16 selecciones participantes (a falta de definir dos de los clasificados de Concacaf) en 4 bombos. Cada grupo contará con un equipo de cada uno de los bombos sin restricciones geográficas. La Selección Colombia fue asignada al segundo bombo, por lo que se puede deducir cuáles pueden ser los posibles rivales.

Bombos para el sorteo

Bombo 1: Argentina, Brasil, Estados Unidos, México

Bombo 2: Uruguay, Ecuador, Colombia , Perú

, Perú Bombo 3: Chile, Venezuela, Panamá, Paraguay

Bombo 4: Jamaica, Bolivia, Canadá/Trinidad y Tobago, Honduras/Costa Rica

¿Qué grupo le puede tocar a Colombia?

Ya sabiendo cómo funciona el sorteo de la fase de grupos, se puede deducir quiénes pueden ser los rivales de la Selección Colombia. Los cafeteros enfrentarán en la primera fase a un representante de los bombos 1, 3 y 4 en busca del pase a los cuartos de final.

Si bien hay selecciones que, sobre el papel, son accesibles, la suerte le puede jugar en contra al equipo de Néstor Lorenzo en esta fase de grupos. Los cafeteros podrían pescar rivales complicados desde las primeras fechas de esta Copa América 2024.

El bombo 1 cuenta con las selecciones más poderosas de Conmebol, junto con los dos gigantes de la Concacaf. Siendo los vigentes campeones del mundo, todo indica que Argentina sería el rival más complicado que le puede tocar a Colombia en esta fase de grupos.

En el tercer bombo hay un gran debate. Está claro que Chile y Paraguay tienen mayor peso histórico que Venezuela, pero La Vinotinto llega en un gran momento y con un proyecto prometedor. De hecho, los venezolanos vencieron en septiembre a los guaraníes 1-0 y golearon a La Roja 3-0 en octubre. Esto pondría al equipo del Bocha Batista como el más complicado de este bombo.

El bombo 4 está un poco más abierto. Bolivia no llega en un buen momento a la Copa América y no contará con la ventaja de la altura. Por otra parte, están varias selecciones de segundo orden de la Concacaf, cuyos cupos no están asegurados salvo el de Jamaica. Por todo lo logrado en los últimos años y, en caso de ganarse el cupo, la selección más complicada podría ser Canadá.